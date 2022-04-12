'Поставили на колени, засунули автомат в рот, жену избили': украинец рассказал об издевательствах оккупантов. Видео

Пострадавший от вторжения оккупантов украинец рассказал, как россияне издевались над ним, чтобы забрать ценные вещи. Мужчина подчеркнул, что захватчики жестоко избили его жену, а также угрожали изнасиловать и убить.

Также он отметил, что пострадал от оккупантов уже во второй раз, ведь после прихода россиян на Донбасс в 2014 году вынужден был уехать на подконтрольную Украине территорию. Видео с интервью мужчины опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, российские оккупанты забрали абсолютно все ценные вещи из дома. Кроме того, мужчина говорит, что захватчики издевались над ним и женой, а также угрожали убийством.

Видео дня

"Пришли россияне, забрали машину, забрали деньги, поставили меня на колени, засунули автомат в рот, жену били, она вся синяя. Говорили, что, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты, говорят, знай, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали. У меня забрали все из дома, вот все, что ценно они забрали все, абсолютно. Там эти российские ублюдки были на Донбассе и сюда они приехали", – рассказывает мужчина.

Он сравнил российских оккупантов с немецкими фашистами, отметив, что даже те не проявляли таких зверств, какие совершают россияне.

"У меня все родственники прошли через концлагеря. Бабушка в холокост были сережки, которые даже немцы не забрали, фашисты. А это хуже фашистов", – говорит пострадавший украинец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в освобожденной Буче нашли братскую могилу на 280 человек. Тела убитых бучанцев лежат по всему городу прямо на земле. У части казненных – связанные руки.

Беззащитных связанных украинцев казнили и в других городах и селах. Например, в освобожденном Мотыжине нашли братскую могилу мирных жителей.

Кроме того, на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области фиксируются такие же зверства над мирным населением, как и в Буче под Киевом. Захватчики пытали и убивали, не щадя женщин и детей.