Оккупанты на Харьковщине совершали такие же зверства, как в Буче: людей пытали и сжигали заживо

На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области фиксируются такие же зверства над мирным населением, как и в Буче под Киевом. Захватчики пытали и убивали, не щадя женщин и детей.

Некоторых после длительных пыток они сжигали заживо. Об этом в субботу, 9 апреля рассказал руководитель Харьковской военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией!", – написал он.

Глава ОВА рассказал, что в селе Гусаровка Изюмского района оккупанты пытали людей. После длительных издевательств они сожгли заживо трех человек. Среди жертв россиян есть дети.

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Кроме того, был найден погибшим фельдшер больницы со связанными за спиной руками – его также пытали российские военные.

Из артиллерии оккупанты расстреляли автомобиль с семьей, где был ребенок.

Олег Синегубов добавил, что часть жителей пропали без вести, их количество уточняется. Он заверил, что за бесчеловечные зверства оккупанты понесут наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что установить личности российских военных преступников, которые совершали зверства над мирным населением, поможет установить технология распознавания лиц. По его словам, уже известны фамилии, места службы и другая информация о многих из них.