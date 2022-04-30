Оккупанты выдают украденные музейные экспонаты из Мариуполя за трофеи, добытые в бою. Фото

Российские оккупанты ограбили Мариупольский краеведческий музей, забрав из него сотни ценных экспонатов. Более того, захватчики пытаются выдать награбленное за добытые в бою трофеи.

В сети разошлось фото медали со свастикой и портретом Адольфа Гитлера времен Второй мировой войны. В подписях заявлялось, что эту вещь россияне якобы забрали у украинских военных. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вероятно, таким образом в РФ хотели попытаться доказать, что в Украине есть придуманные их пропагандой "нацисты" и "фашисты".

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Однако на самом деле эта медаль – одним из экспонатов разграбленного оккупантами музея в Мариуполе. Кроме нее из разбитого города во временно оккупированный Донецк военные РФ вывезли уникальную библиотеку, картины знаменитого художника Архипа Куинджи и многое другое.

"Ждем появления "тачанки", пулемета "Максим" или немецкой МР40 как доказательство нацизма в Мариуполе. Фейкометы – грабители", – написал Андрющенко.

Напомним, что ворвавшись в Мариуполь, захватчики похитили уникальную коллекцию Ефима Харабета. Они ограбили единственный в Украине музей медальерного искусства, из которого более 700 экспонатов вывезли в временно оккупированный Донецк.

В общей сложности российские оккупанты похитили и вывезли в Донецк более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Среди них – оригиналы картин, старинные иконы и редкие медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты захватили городской краеведческий музей Мелитополя, в котором хранилось скифское золото. Местонахождение исторических реликвий сдали врагу местные коллаборанты.