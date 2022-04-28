Оккупанты захватили музей в Мелитополе, где хранится скифское золото

Российские оккупанты захватили городской краеведческий музей Мелитополя, в котором хранилось скифское золото. Местонахождение исторических реликвий сдали врагу местные коллаборанты.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации. В музее хранились реликвии, обнаруженные археологами в 1950-х годах.

"Поступает информация о том, что военные РФ захватили Мелитопольский городской краеведческий музей", – говорится в заявлении ОВА.

Место, где хранятся исторические реликвии, врагу указали местные коллаборанты.

Кроме того, в Мелитополе набирает обороты традиционное для оккупантов мародерство, но уже новых масштабов. Местные жители в начале недели заметили колонну из российских фур, у которых были заклеены регистрационные номера, в сопровождении спецавтомобилей. По информации мелитопольцев, в этих грузовиках враг вывез в сторону временно оккупированного Крыма "остатки сельхозтехники и зерно из элеватора".

Видео дня

Скифское золото – это предметы искусства, изготовленные скифами из драгоценного металла. Один из самых известных примеров – золотая пектораль, изготовленная в IV в. до н. э. Она была найдена в кургане Толстая могила возле города Покров на Днепропетровщине.

Основная черта скифского искусства – сочетание восточных и классических греческих элементов. Также изделия характеризуются использованием звериной символики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты ограбили музей медальерного искусства. Во временно оккупированный Донецк вывезли более 700 экспонатов коллекции Ефима Харабета.