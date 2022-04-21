Оккупанты украли из музея в Мариуполе уникальную коллекцию. Фото

Российские фашисты не ограничиваются грабежом домов украинцев и украденными там кофеварками, электрочайниками и унитазами со стиральными машинками. Они воруют культурное достояние Украины. Ворвавшись в Мариуполь, захватчики похитили уникальную коллекцию Ефима Харабета.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram. Отмечается, что оккупанты ограбили единственный в Украине музей медальерного искусства, из которого более 700 экспонатов вывезли во временно оккупированный Донецк. Мэрия города опубликовала фото некоторых экспонатов (чтобы посмотреть фото, доскрлльойте до конца страницы).

Основную часть коллекции составляют работы известного мариупольского художника, медальера, мастера скульптуры малых форм Ефима Харабета. Его работы были представлены на международных выставках FIDEM.

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Все экспонаты коллекции подарила музею жена художника, народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет. Сам художник Ефим Харабет скончался в 2004 году. А его жена погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

Коллекция Ефима Харабета – это запечатленные события, которые были воплощены с помощью различных материалов: меди, бронзы, серебра и различных сплавов. В состав экспозиции входят государственные награды (Почетный знак Президента Украины, герб, флаг, церемониальный знак городского головы Мариуполя), памятные знаки, серии медалей и эмблем, связанные с именами деятелей науки и культуры, героев Второй мировой войны, космонавтов, спортивные достижения.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты украли 3 млн гривен в отделении "Укрпочты" в Мелитополе, Украина требует возврата.