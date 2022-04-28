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Оккупанты украли из музеев Мариуполя более 2 тыс. уникальных экспонатов

Руслан Рудомский
Война в Украине 2022
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Рашисты вывезли из Мариуполя музейные экспонаты

Российские оккупанты похитили и вывезли в Донецк более 2 тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Среди них оригиналы картин, старинные иконы и редкие медали.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram. Она приводит предварительный список разграбленных ценностей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы. Изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета", – говорится в сообщении.

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Украденные россиянами музейные экспонаты из Мариуполя
Украденные россиянами музейные экспонаты из Мариуполя
Украденные россиянами музейные экспонаты из Мариуполя
Украденные россиянами музейные экспонаты из Мариуполя
Украденные россиянами музейные экспонаты из Мариуполя
Украденные россиянами музейные экспонаты из Мариуполя

Отмечается, что Мариупольский городской совет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных к себе СМИ. Цель – показать "альтернативные факты" обороны Мариуполя.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что Россия намерена присоединить уничтоженный Мариуполь к Ростовской области. По его словам, украинских детей в городе уже вынуждают писать на тетрадях "Мариуполь, Ростовская область".