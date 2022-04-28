Оккупанты украли из музеев Мариуполя более 2 тыс. уникальных экспонатов

Российские оккупанты похитили и вывезли в Донецк более 2 тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Среди них оригиналы картин, старинные иконы и редкие медали.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram. Она приводит предварительный список разграбленных ценностей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы. Изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мариупольский городской совет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных к себе СМИ. Цель – показать "альтернативные факты" обороны Мариуполя.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что Россия намерена присоединить уничтоженный Мариуполь к Ростовской области. По его словам, украинских детей в городе уже вынуждают писать на тетрадях "Мариуполь, Ростовская область".