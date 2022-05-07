Оккупанты ударили по Николаевщине, Донбасс – под вражеским огнем. Главное о ситуации

Начались 73-е сутки полномасштабной войны против российских захватчиков. Враг не прекращает наступательные действия на Донбассе, а также обстрелял из ракет и реактивной артиллерии Николаевщину.

В то же время сравнительно спокойно ночь прошла в других областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на 8:00 субботы, 7 мая, которой располагает OBOZREVATEL.

В частности, относительно спокойно прошла ночь на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Днепропетровщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и Черниговщине.

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В Харькове ночью было несколько обстрелов на окраинах города, пострадавших нет. По области ночью имел место прилет снарядов в село Сковородиновка, в результате был уничтожен музей Григория Сковороды. Один человек пострадал. Также оккупанты обстреляли Богодухов, обошлось без жертв. Продолжаются бои на Изюмском направлении.

В Луганской области зафиксировали 24 обстрела за сутки. Больше всего повреждений – в Горской и Попаснянской громадах, а также в Северодонецке. Всего повреждено 36 жилых домов. Детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются. Снова прилет на завод "Азот" – на этот раз без критических последствий.

В Донецкой области утром имели место авиаобстрелы пгт Малотарановка, а также городов Дружковка и Константиновка. Много повреждений, погиб один человек. Приблизительно в пять утра произошел авиаобстрел Бахмута. Повреждены помещения одного из заводов, по предварительной информации, погибли два человека. Разрушены два частных жилых дома, повреждены 11 жилых домов. Под завалами одного из домов обнаружен погибший, поиски продолжаются.

В Херсонской области ситуация остается сложной, продолжаются взрывы и обстрелы. Россияне продолжают боевые действия и мародерство. Стабильно критичная ситуация – в оккупированных селах. В то же время на площади у здания Областной государственной администрации оккупанты монтируют сцену к 9 мая.

По Николаевщине вчера после обеда враг совершил пять ракетных ударов, а также обстрелы системами залпового огня "Смерч". Кроме того, ракетные удары пришлись по двум инфраструктурным объектам в Константиновской громаде Николаевского района и вблизи аэропорта. В результате обстрелов вспыхнули четыре пожара. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Однако попытки эти безуспешны. Защитники Украины наносят россиянам потери по всем направлениям.

В свою очередь, 6 мая украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Перемога.