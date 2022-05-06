ВСУ восстановили контроль над пятью населенными пунктами на Харьковщине – Генштаб

Украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.

Также украинские защитники заняли часть села Черкасские Тишки. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Самые ожесточенные бои сегодня шли на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района населенного пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины оккупанты перемещают подразделения из состава Восточного военного округа.

Видео дня

Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения украинских войск.

Пробовали оккупанты идти в наступление в направлении Новой Дмитровки, однако успеха эти попытки не имели.

Зато у ВСУ наступление на Харьковщине было куда более успешным.

"По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки", - сказано в сообщении.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения, наносит авиационные и ракетно-бомбовые удары.

На Лиманском направлении российские оккупанты пошли на штурм в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении – безуспешно пытались установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка. На Попаснянском направлении проводили штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. А на Авдеевском и Кураховском направлениях ограничились обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредоточил на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе завода "Азовсталь".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные силы и средства вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Беларуси в настоящее время находятся подразделения вооруженных сил РФ в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы рашисты провели инженерное оборудование позиций.

По данным украинской разведки, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не производил, наносил огненное поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении государство-агрессор продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная".

Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакский Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, пребывают до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 6 мая Россия в войне против Украины потеряла почти 25 тыс. человек, уничтожены 1110 танков.

Также этот день принес радостную новость о горящем возле острова Змеиный российском фрегате: по нему могли нанести удар ракетой "Нептун".

ВСУ так потрепали оккупантов на этом небольшом украинском острове, что РФ готовит оттуда эвакуацию, ведь после ударов украинских воинов там есть погибшие и раненые.