Враг несет потери, попытки наступления не имеют успеха – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Однако попытки эти безуспешны.

Защитники Украины наносят оккупантам потери по всем направлениям. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

На востоке Украины российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую область полностью и удержать сухопутный коридор между Донбассом и Крымом.

В то же время, пытается Россия наращивать напряженность в оккупированном Приднестровье и в Беларуси.

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Много внимания россияне уделяют сейчас перегруппировке и пополнению запасов горючего и боеприпасов, а также попыткам улучшить тактическое положение своих войск.

На временно оккупированных территориях Украины рашисты продолжают вывозить продукцию аграрных предприятий – и при этом обвиняют Украину в "создании гуманитарной катастрофы" в захваченных Россией районах. На фоне этих обвинений оккупанты имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Не прекращает враг наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи. Лупит из минометов и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах республики Беларусь отмечено приведение отдельных подразделений в высшую степень боеготовности в целях проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы расположенных рядом населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские мероприятия. Оккупанты и дальше проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию, подконтрольную украинским властям. В то же время, оккупанты пытаются восполнить потери личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих военной службы по контракту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ освободили от оккупантов несколько населенных пунктов на границе Николаевщины и Херсонщины.

Также сообщалось, что Россия по состоянию на утро 5 мая потеряла в Украине уже 24,7 тысяч своих солдат.