Оккупанты разлучили с мамой: стало известно о дальнейшей судьбе 4-летней Алисы с 'Азовстали'

4-летняя Алиса, которую россияне разлучили с мамой во время эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе, сейчас в безопасности. Девочку временно приютила у себя работница Запорожской военной администрации.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она добавила, что родных Алисы уже разыскали.

Вскоре ребенка передадут на воспитание ее родным, которые находятся в более безопасном регионе Украины.

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Относительно матери Алисы известно только, что ее оккупанты отправили в фильтрационный лагерь. О том, где именно сейчас женщина, пока нет информации.

Денисова подчеркнула, что такими действиями военные РФ грубо нарушают права украинских детей, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь у Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", – написала Денисова.

Напомним: о том, что девочку разлучили с мамой, сообщили защитники Мариуполя. Они попросили мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму.

Добавим, что Алиса – это та девочка, которая несколько недель назад передала душераздирающее послание из бомбоубежища завода "Азовсталь". Малышка просила, чтобы ее эвакуировали из уничтоженного россиянами города.

Как сообщал OBOZREVATEL, все женщины, дети и пожилые люди были эвакуированы с территории металлургического комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.