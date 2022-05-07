Всех женщин, детей и пожилых людей с 'Азовстали' эвакуировали, – Верещук

Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы из территории металургического комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Эвакуация проходила при поддержке Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций.

В то же время на "закулисье" эвакуационной операции в своем Telegram обратил внимание военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он подчеркнул, что после спасения людей политики и мировые лидеры благодарят друг друга, забывая о том, какой ценой удается его реализовать. А цена – здоровье и часто жизнь бойцов "Азова".

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"За время эвакуации погибли трое "азовцев". Один в подбитой машине. Еще двое от ударов российских БПЛА. Шесть раненых. Будут ужасно мучаться, потому что лекарств в бункере уже нет. Украинские военные организовывали и прикрывали эвакуацию на месте", – сообщил Цаплиенко.

Он выразил благодарность военным, которые пали, чтобы другие могли жить.

"Благодарю вас, ребята. Мы перед вами в долгу, который невозможно оплатить", – подчеркнул журналист.

Напомним: днем ранее, 6 мая, Верещук сообщила, что удалось эвакуировать из "Азовстали" в Мариуполе 50 женщин, детей и пожилых людей. Операция по вывозу людей продолжалась и утром 7 мая. Эвакуация проходила очень медленно – колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали", где проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая в полку "Азов сообщили, что в результате обстрела российскими оккупантами автомобиля с защитниками города на территории завода "Азовсталь" трое воинов погибли. Еще шесть украинских военных получили ранения.