Россияне во время эвакуации с "Азовстали" разлучили 4-летнюю дочь с мамой: мир просят помочь
Во время последнего этапа эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе российские кафиры разлучили маленького ребенка с мамой. 4-летняя Алиса доехала в Запорожье в воскресенье, 8 мая.
А ее мама осталась в фильтрационном лагере на территории, которая находится под контролем боевиков "ДНР" и россиян. Об этом сообщили в Telegram-канале "АЗОВ – Мариуполь".
Отмечается, что сейчас местонахождение женщины неизвестно.
"Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – написали защитники Мариуполя.
Напомним, что Алиса – это та девочка, которая несколько недель назад передала душераздирающее послание из бомбоубежища завода "Азовсталь". Малышка просила, чтобы ее эвакуировали из уничтоженного россиянами города.
"Я хочу к себе домой. И передать привет бабушке Свете", – говорила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, все женщины, дети и пожилые люди были эвакуированы с территории металлургического комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.