Россияне во время эвакуации с 'Азовстали' разлучили 4-летнюю дочь с мамой: мир просят помочь

Во время последнего этапа эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе российские кафиры разлучили маленького ребенка с мамой. 4-летняя Алиса доехала в Запорожье в воскресенье, 8 мая.

А ее мама осталась в фильтрационном лагере на территории, которая находится под контролем боевиков "ДНР" и россиян. Об этом сообщили в Telegram-канале "АЗОВ – Мариуполь".

Отмечается, что сейчас местонахождение женщины неизвестно.

"Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", – написали защитники Мариуполя.

Напомним, что Алиса – это та девочка, которая несколько недель назад передала душераздирающее послание из бомбоубежища завода "Азовсталь". Малышка просила, чтобы ее эвакуировали из уничтоженного россиянами города.

"Я хочу к себе домой. И передать привет бабушке Свете", – говорила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, все женщины, дети и пожилые люди были эвакуированы с территории металлургического комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.