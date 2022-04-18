Маленькая дочь защитницы Мариуполя передала душераздирающее послание из бомбоубежища. Фото и видео

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе остается много мирных жителей. Среди них и Алиса – маленькая дочь женщины-медика, которая сейчас защищает город вместе с военными.

Пока ее мать спасает жизни, ребенок уже более 50 дней находится в одном из бункеров завода "Азовсталь", пишет "24 канал". Девочка сказала, что хочет, чтобы ее эвакуировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу к себе домой. И передать привет бабушке Свете", – добавила она.

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Дочь защитницы Мариуполя сидит в бункере вместе с другими родными военных и гражданскими мариупольцами, среди которых много детей и пожилых людей. Все они нуждаются в немедленной эвакуации, однако боятся выходить из убежищ и самостоятельно уезжать из города, потому что не доверяют россиянам.

"Посмотрите в ее глаза. Глаза, полные надежды. Представьте, как ее светлые нежные волосы развеваются от морского ветра. Представьте, как под весенними теплыми лучами солнца она сейчас должна бегать и смеяться...Разве наши дети заслуживают того, что сейчас с ними происходит?" – говорят защитники Мариуполя.

Они отметили, что мир должен наконец-то проснуться и действовать, потому что иначе – без гарантий мирового сообщества, без поддержки международных дипломатов – гражданское население и дальше будет погибать в заблокированном россиянами Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не идут ни на какие договоренности насчет Мариуполя и просто убивают мирное население. Они хотят устроить там показательную расправу, как в сирийском Алеппо.

В то же время, защитники Мариуполя не сложили оружие и продолжили борьбу против оккупантов. Город не пал, хотя и вынужден выживать в нечеловеческих условиях.