Оккупанты пытаются захватить Попасную и Рубежное, ВСУ отбили восемь атак на Донбассе – Генштаб

Российские оккупанты продолжают пытаться атаковать Вооруженные силы Украины на востоке нашей страны, а также захватить ряд населенных пунктов. Но в результате враг получает отпор украинских военнослужащих и несет потери.

Кроме того, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре в городах Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 15 апреля.

По информации Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках взять под свой контроль населенные пункты Попасная и Рубежное в Луганской области. Однако все попытки врага пресекаются защитниками Украины.

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Только за прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбиты восемь вражеских атак. В результате были уничтожены четыре российских танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система врага.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются провести фортификационное оборудование позиций, а также пополнить запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, противник пытается проводить разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки обстановка без изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия изменила военную стратегию в Украине и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Осуществить это страна-агрессор намерена к 9 мая.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждут две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших Вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают продвижение оккупантов вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.