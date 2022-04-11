Арестович о наступлении России: будет несколько недель тяжелых боев на Донбассе

Украину ждет две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона. Он прокомментировал ситуацию на востоке страны и подчеркнул, что тяжелые сражения начались уже сегодня.

"Сейчас вторая фаза "спецоперации", которая идет шестые сутки уже. Сейчас готовится введение вторых, третьих эшелонов. Это будут пришедшие с Дальнего Востока войска и по их планам переброшенные из-под Киева, Сум, Чернигова. Российская военная школа своеобразна – они сейчас начнут их частями в бой вводить, спешат очень. С каждым днем будет нарастать давление на наши позиции. Мы это знаем, готовимся к противостоянию тоже. Но не будет легко. Будет несколько недель очень тяжелых боев. Начиная с сегодняшнего дня", – заявил Арестович.

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Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тысяч человек: уничтожено 154 самолета и 347 артиллерийских систем.

Врагов украинцы уничтожают целыми колоннами. В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян. А несколько дней спустя ВСУ провели успешную контратаку в Донецкой области и ликвидировали оккупантов.