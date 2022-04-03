Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая, чтобы провести 'парад' – CNN

Россия изменила свою военную стратегию в Украине и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет к 9 мая.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками американской разведки. Именно к указанной дате, когда россияне празднуют "День победы", президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать какие-то успехи в Украине.

"Путин намерен устроить парад победы на 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров", – сказал один из чиновников. Однако он задается вопросом: с какими войсками и военной техникой это будет делаться.

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Другой чиновник отмечает, что для россиян важно достичь успеха и закрепиться на занятых позициях именно в мае, поскольку весной, когда окончательно закончатся морозы, маневрировать тяжелой техникой станет куда сложнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, российским оккупантам не удалось захватить Киев или хотя бы взять его в окружение. В итоге ВСУ освободили всю Киевскую область.

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