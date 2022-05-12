Оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине: есть погибший и раненый

12 мая российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области. В результате атаки погиб один мирный житель, еще один – получил ранения.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул на своей странице в Facebook. По его словам, войска РФ прошлую ночь вели обстрелы по всей линии соприкосновения.

"В том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов. Около 07.00 утра из систем РСЗО был обстрелян город Зеленодольск. Разрушения уточняются. Один погибший – гражданский, один раненый – тоже гражданский", – сказано в сообщении.

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В то же время чиновник подчеркнул, что к утру 12 мая на криворожском направлении ситуация полностью контролируемая.

Отметим, сегодня ночью вражеские войска также нанесли удар по городу Новгород-Северский на Черниговщине. Под прицел попали объекты инфраструктуры, а также частные дома. Точное количество жертв не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге задержали российского агента, который "сливал" оккупантам разведданные. Он собирал информацию по обороне Мариуполя и фотографировал оборонные рубежи украинских военных.