В Кривом Роге задержали российского агента, который 'сливал' оккупантам разведданые, – Вилкул

СБУ проводит в городе Кривой Рог контрдиверсионные мероприятия с целью пресечь попытки врага вести подрывную деятельно изнутри. В одном из случаев это привело к задержанию агента спецслужб РФ, который был "активирован" врагом в начале вторжения.

Украинские спецслужбы установили, что агент собирал данные по обороне Мариуполя и проводил фотофиксацию оборонных рубежей ВСУ на Криворожском направлении. Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, для передачи информации оккупантам российский агент использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру. На случай "провала" агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль.

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Кроме того отмечается, что еще двое задержанных также вели подрывную деятельность. Один делал видеоролики с угрозами жизни украинским военнослужащим и членам их семей. Другой агитировал в соцсетях за "русский мир".

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали последнего участника агентурной сети, которая содействовала обстрелам Луганской области. Предатель из Лисичанска "сдавал" оккупантам данные о позициях украинских защитников и последствиях российских ударов.

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в самом начале полномасштабного вторжения РФ экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко предлагал ему "сдать" город российским оккупантам. В результате чиновник времен президента-беглеца Виктора Януковича был послан вслед за вражеским кораблем.