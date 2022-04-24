Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод: огонь вели из "Градов"

Российские оккупанты обстреляли коксохимический завод в Авдеевке. Огонь вели из РСЗО "Град".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов. По предварительным данным, обошлось без жертв.

"Обстреляли коксохим также. Пакет градов лег по территории завода, повреждено много цехов", – сообщил нардеп.

Также, по его словам, рядом с заводом в Красногоровке погибли две девочки.

"Светит солнце, а на душе мрак, черно-черно. У орков нет ничего святого", – констатировал Магомедов.

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Напомним: 21 апреля российские войска обстреляли в Донецкой области 20 населенных пунктов за минувшие сутки, среди которых Авдеевка. Из-за этого ранения получили по меньшей мере четыре мирных жителя.

Правоохранители установили, что из-за действий оккупантов были разрушены как минимум 34 гражданских объекта. Это жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения населенных пунктов.

По состоянию на 24 апреля противник на Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.