Войска РФ обстреляли 20 населенных пунктов на Донетчине: фото и детали

На Донетчине российские войска обстреляли 20 населенных пунктов за предыдущие сутки, 21 апреля. Из-за этого ранения получили по меньшей мере четыре мирных жителя.

Об этом утром в пятницу, 22 апреля, сообщила Национальная полиция Украины. Пресс-служба поделилась в Telegram жуткими фото последствий атак РФ.

Речь идет о таких н.п. области: Мариуполь, Авдеевка, Лиман, Славянск, Марьинка, Угледар, Северск, Светлодарск, Большая Новоселка, Александровка, Заречное, Очеретино, Дмитро-Дарьевка, Восточное, Новомихайловка, Новобахмутовка, Новоселовка-3, Шнурки, Ямполь, а также трассе Киев-Харьков-Довжанское.

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Правоохранители установили, что из-за действий оккупантов были разрушены минимум 34 гражданских объекта. Это жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения населенных пунктов.

Враг открывал огонь по мирному населению из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

По указанным фактам копы провели проверки. Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL, 21 апреля эвакуация мирных жителей из горячих точек и временно контролируемых оккупантами населенных пунктов была сорвана оккупантами.

22 апреля "зеленые коридоры" тоже не будут работать, сообщила Ирина Верещук и назвала причину.