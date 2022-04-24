Оккупанты активизировали штурмовые действия на трех направлениях и не прекращают обстрелы Мариуполя – Генштаб

На 60-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению враг продолжает проводить наступательные действия на востоке, пытаясь разгромить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донбасса и обеспечить себе сухопутный путь между ним и оккупированным Крымом. Оккупанты активизировали штурмовые действия на трех направлениях и не прекращают обстрелы города-героя Мариуполя.

Вместе с тем, украинские защитники накануне отбили 12 атак противника и уничтожили 17 воздушных целей, которые войска РФ направляли на мирные города. О ситуации на фронте сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что враг проводит перегруппировку, наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от украинской границы.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Противник продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи захватчики провели дистанционное минирование местности. Оккупанты обстреливают позиций ВСУ в районах Курулька и Новой Дмитровки, проводят воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои у Заречного, Рубежного и Попасной. На Северодонецком направлении войска РФ навели понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивают систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении оккупанты продолжают оказывать огневое влияние и блокируют наши подразделения в районе "Азовстали". Враг наносит авиационные удары, в том числе и из самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, захватчики предпринимают попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении противник продолжает удерживать занятые позиции, на отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры Украинских населенных пунктов.

За прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники отбили 12 атак российских оккупантов. Также воины уничтожили четыре вражеских танка, 15 единиц бронированной и четыре автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Кроме этого, группировкой Воздушных сил ВСУ вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны ликвидировано 17 воздушных целей вражеской армии – девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля Вооруженные силы Украины вернули контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области, временно находившимися под российской оккупацией. Новые атаки противника на украинские позиции были отбиты.