Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровщине: разрушены здания, есть погибший. Фото

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, один из снарядов попал в железнодорожную инфраструктуру.

"Уничтожено восемь построек. Под завалами три легковушки и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом", – сказано в сообщении.

Еще две ракеты, по словам чиновника, попали в промышленное предприятие – разрушено производственное здание. Пострадавших в результате этой атаки нет.

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Отметим, сегодня ночью российские войска также атаковали Одессу. Оккупанты выпустили две крылатые ракеты в сторону порта "Южный", однако силам ПВО удалось сбить все вражеские снаряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин присвоил звание полковника командиру 64 отдельной мотострелковой бригады. Именно она с особой жестокостью убивала мирных жителей в Киевской области.