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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровщине: разрушены здания, есть погибший. Фото

Виталий Семченко
Война в Украине 2022
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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровщине: разрушены здания, есть погибший. Фото

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, один из снарядов попал в железнодорожную инфраструктуру.

"Уничтожено восемь построек. Под завалами три легковушки и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом", – сказано в сообщении.

Еще две ракеты, по словам чиновника, попали в промышленное предприятие – разрушено производственное здание. Пострадавших в результате этой атаки нет.

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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области
Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области
Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области

Отметим, сегодня ночью российские войска также атаковали Одессу. Оккупанты выпустили две крылатые ракеты в сторону порта "Южный", однако силам ПВО удалось сбить все вражеские снаряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин присвоил звание полковника командиру 64 отдельной мотострелковой бригады. Именно она с особой жестокостью убивала мирных жителей в Киевской области.