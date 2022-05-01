"Молниеносная работа": в ВСУ показали видео уничтожения БМП российских оккупантов
Защитники Украины из 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли российским оккупантам урон. Они встретили врага "цветами" – залпами из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".
На уничтожение российского БМП "мастерами ландшафтного дизайна" из 30-ки можно смотреть вечно. Видео воины показали в сети.
"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео", - анонсировали впечатляющее зрелище защитники Украины.
Видео получилось действительно ярким. Точными выстрелами украинские воины превратили вражескую БМП в пылающий факел.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники уничтожили танк российских оккупантов из ПТРК "Стугна-П".
Также сообщалось, что воины батальона "Сармат" отразили атаку врага на Донбассе. Рашисты не досчитались одного танка и своих солдат.
А на юге страны украинские защитники уничтожили более 40 оккупантов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Всего с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля в Украине погибло уже 23 500 солдат России.