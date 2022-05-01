'Молниеносная работа': в ВСУ показали видео уничтожения БМП российских оккупантов

Защитники Украины из 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли российским оккупантам урон. Они встретили врага "цветами" – залпами из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

На уничтожение российского БМП "мастерами ландшафтного дизайна" из 30-ки можно смотреть вечно. Видео воины показали в сети.

"Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 омбр по российскому БТР. Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео", - анонсировали впечатляющее зрелище защитники Украины.

Видео получилось действительно ярким. Точными выстрелами украинские воины превратили вражескую БМП в пылающий факел.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники уничтожили танк российских оккупантов из ПТРК "Стугна-П".

Также сообщалось, что воины батальона "Сармат" отразили атаку врага на Донбассе. Рашисты не досчитались одного танка и своих солдат.

А на юге страны украинские защитники уничтожили более 40 оккупантов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Всего с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля в Украине погибло уже 23 500 солдат России.