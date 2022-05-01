Украинские защитники на юге уничтожили более 40 оккупантов и станцию радиоэлектронной борьбы

Российские оккупанты продолжают нести потери на войне против Украины на всех фронтах. На южном направлении в течение 30 апреля было ликвидировано еще 42 захватчика.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook. Также россияне, пытавшись вести разведку в Николаевской области, потеряли еще два беспилотника "Орлан-10". В свою очередь в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

"На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы", – написано в сообщении.

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Наши защитники также нанесли новый удар по вражеским объектам на острове Змеиный, где уничтожили три зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, общие потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 23 200 человек личного состава. Также оккупанты потеряли более тысячи танков, 190 самолетов, 155 вертолетов и множество другой боевой техники.