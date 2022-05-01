Воины батальона 'Сармат' отбили атаку врага на Донбассе: уничтожены танк и живая сила оккупантов

Защитники Украины отбили очередной штурм российских оккупантов на Донецком направлении. Вражеское подразделение осталось без техники, вооружения и своих боевых побратимов.

Успешную операцию провели воины 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат". Об этом сообщается на Facebook-странице ООС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что военные путинской армии пытались атаковать позиции украинских защитников, сначала совершая ночной обстрел. Враг использовал минометы, танки, артиллерию и гранатометы.

"Обстрел был не очень сильный. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов", – рассказал военнослужащий Павел.

Видео дня

По его словам, украинские воины решительно встретили российских захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

"Нас подняли к бою, мы подсветили пехоту, дали им два осколка, чтобы утихомирить. Нам помогло все", – поделился воин ВСУ Ярослав.

В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила врага.

"Во время их продвижения было нанесено поражение по местам временного базирования. Сейчас у нас план один – победа, после которой будут строиться остальные планы. У ребят настроение боевое", – констатировал военнослужащий Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 30 апреля на Луганщине и Донетчине украинские воины отбили девять атак путинской армии. Они уничтожили 8 российских танков, артсистему, 24 единицы боевой бронированной и другую технику оккупантов.