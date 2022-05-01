Украинские защитники уничтожили танк российских оккупантов из ПТРК 'Стугна-П'

На Донецком оперативном направлении украинские защитники точным выстрелом из ракетного комплекса "Стугна-П" ликвидировали танк российских оккупационных войск. Момент возгорания вражеской техники удалось зафиксировать.

Об этом сообщили в службе связей с общественностью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать противника! Слава ДШВ! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг продолжает обстреливать населённые пункты Донецкой области и не оставляет надежд выйти на административные границы региона. Под ударом военных Кремля 1 мая оказалось 9 человек, из них 4 – дети.