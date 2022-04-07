Механик спас 180 людей из осажденного оккупантами Мариуполя, рискуя собственной жизнью. Фото и видео

Украинец из Мариуполя по имени Алексей, чудом выживший после того, как на подвал, в котором он прятался с семьей, обрушился дом, обстрелянный оккупантами, спас из разрушенного города 180 человек. Все их он вывез из-под обстрелов на своей старой "Волге".

Историю украинского героя рассказало британское издание Sky News. Журналисты назвали мужчину спасителем Мариуполя (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алексей рассказал, что ему вместе с семьей чудом удалось выбраться из-под завалов, разрушенного из-за обстрела оккупантов дома.

"Мы были погребены под обломками в подвале. Мой сын, моя жена, моя мать. Я использовал лом, чтобы пробить кирпичную стену. Это было чудо, что мы выбрались", – рассказал мужчина.

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Выбравшись из ловушки, они с семьей запрыгнули в старую "Волгу" и уехали в другой район города, надеясь, что там будет безопаснее. В то время российские оккупанты только начали уничтожать город систематическими обстрелами.

Однако уже на следующее утро Алексей вернулся в свой район и обнаружил там тотальную разруху: жилые дома были в огне, а по улицам бродили люди, оцепеневшие от ужаса.

"Увидев страх и ужас других людей, которые шли мимо меня, пытаясь спастись. Сотни глаз искали спасения, не понимая, что делать. Я понял, что должен их спасти", – рассказал Алексей.

Люди, которых в тот день он подобрал на дороге, стали только первыми из 180 спасенных.

Сперва он помогал людям выбраться из осажденных районов в более безопасные, а позже начал вывозить людей из города, уничтожаемого российскими оккупантами.

Когда российская авиация и артиллерия начала бомбить центр города, Алексей понял, что нужно бросать все и уезжать.

"Давайте сядем в машину, оставим все и уедем из этого города", – сказал он семье.

Но покинуть город, оказалось той еще задачей. Пока они с семьей и другими спасенными людьми ехали по Приморскому бульвару, вокруг звучали непрерывные взрывы.

"Впереди неожиданно раздался взрыв. Мы объехали воронку от бомбы и продолжали ехать. Я видел людей, которые останавливались и умоляли о помощи. Несмотря на то, что наша машина была практически полной, мы подобрали этих людей", – рассказал мариуполец.

На выезде из города они, вместе с колонной других авто, направились к дороге, по которой, как им сказали, проходил гуманитарный коридор. Едва оказавшись на месте, они услышали страшный грохот ракет из РСЗО "Град", которые накрыли поле рядом с дорогой.

"Мы были потрясены и не знали, что делать. У меня было 15-20 секунд, чтобы решить, будем ли мы проезжать через эти взрывы или вернемся в город. Я подумал: либо мы умрем здесь, либо там. И сказал: давайте двигаться вперед. И мы вырвались из этого ада", – вспоминает мужчина.

Однако вырваться удалось не всем. Из колонны авто до села, в котором прятались мирные люди, добрались только пять автомобилей.

Оказавшись в безопасности, Алексей, работавший автомехаником, принял новое важное решение.

"Я вспомнил слова великого человека, Уинстона Черчилля: "Война – это когда невинные люди гибнут за интересы других". И я помню слова моего дедушки: "Лучше умереть, чем прожить всю жизнь в страхе". Я решил, что под этими снарядами, под этими ракетами "Град", живой или мертвый, я буду продолжать спасать наших невинных людей", – рассказал мужчина.

В селе люди дали ему адреса домов в Мариуполе, где проживали их родные и так Алексей начал свою спасательную операцию.

"Многие просили меня поехать туда и забрать их родителей и других людей по определенным адресам. Я наполнил машину продуктами и поехал по адресам, не зная, будет ли дом целым или разрушенным", – вспоминает мужчина.

Добравшись по нужному адресу, он шел на задний двор и звал людей, стараясь делать это быстро, пока не возобновлялись обстрелы.

За время поездок Алексей пять раз менял колеса на машине, перевозя по 9 человек за раз.

Вскоре молва об Алексее дошла не только до других городов, но и в другие страны. Ему начали звонить родственники мариупольцев из разных городов Украины, Польши и Германии. Также ему стали передавать деньги, на которые он покупал топливо для авто и ремонтировал повреждения.

Несмотря на внушительный список спасенных, Алексей продолжает борться за людей в Мариуполе. При каждой возможности он возит туда продукты и воду, а также помогает эвакуировать людей.

Жена Алексея Елена, которая с семьей сейчас живет в другом городе, говорит, что волнуется за него каждый раз, когда он возвращается, чтобы помочь людям.

"Но, возможно, именно благодаря его мужеству и его позиции "сделай или умри" нашей семье удалось выжить и выбраться из этого кошмара. И сейчас он продолжает помогать таким же обычным семьям, как наша, выбраться из этого ада", – рассказала она журналистам.

Отдельным героем этой истории Алексей считает свою "Волгу", которую ласково называет "военной невестой".

"Все эти спасения стали возможны благодаря этому автомобилю. Думаю, что когда война закончится, я куплю лучший освежитель воздуха для своей машины, покрою ее воском. Поставлю в гараж и скажу: "Отдыхай, моя дорогая. Ты спасла столько детей", – сказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштаб трагедии в Мариуполе сейчас невозможно установить, поскольку город взят в блокаду оккупантами. Известно, что почти все здания в городе были либо уничтожены, либо очень сильно повреждены.

Число погибших людей в Мариуполе может достигать даже 30 000 человек.