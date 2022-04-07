Аваков заявил, что в разбомбленном оккупантами Мариуполе могли погибнуть 30 тысяч человек. Видео

В Мариуполе из-за ударов и бомбежек со стороны российских оккупантов могли погибнуть около 30 тысяч мирных жителей. Противник будет делать все, чтобы скрыть следы своих преступления.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что ситуация в блокадном городе в разы хуже, чем в освобожденных городах Киевской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что происходит в Мариуполе, – в разы хуже того, что мы увидели в Ирпене, Буче, Бородянке. Об этом не принято говорить, но я считаю, что потери мирного населения колоссальные. Думаю, что эту цифру можно оценить в 30 тысяч человек", – сказал Аваков.

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Экс-министр добавил, что поэтому российские военные будут делать все для сокрытия своих преступлений, чтобы не повторить своих ошибок в Буче, Ирпене.

"Когда обвалился драмтеатр в Мариуполе, ситуация была настолько трагичной, что никто не давал толком разбирать завалы. А сколько там таких зданий, где заваленные люди в бомбоубежищах", – добавил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что захватчики уничтожили все здания в Мариуполе.