Зеленский о Мариуполе: тела людей так и остались на улицах, у руин, мы не знаем, сколько убила Россия

Российские оккупанты уничтожили все здания в полумиллионном Мариуполе. на данный момент в городе не осталось ни одного не поврежденного сооружения. Общее число погибших мирных жителей до сих пор неизвестно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Ирландии. Он рассказал, что в городе ситуация остается критической.

Так, по его словам, людей приходится хоронить прямо во дворах домов. Но большинство погибших осталось лежать на улицах или под завалами. Из-за постоянных обстрелов их невозможно оттуда достать.

"Мы не знаем, сколько мариупольцев было убито Россией. Но мы точно знаем, что это было частью общей тактики оккупантов. Они тоже сделали или пытались сделать с Черниговом, Сумами, Ахтыркой, Харьковом, Изюмом, Волновахой и многими другими нашими украинскими городами" , – заявляет президент

Видео дня

Он рассказывает, что в Мариуполе люди создают "карты захоронений" на обычных листах бумаги, чтобы потом найти, где почили их родные. Эвакуация из города тоже довольно проблемная. Российские военные продолжают убивать гражданских, пытающихся самовольно покинуть город. "До сих пор на украинских автодорогах – сотни расстрелянных машин", – констатирует Зеленский.

Президент отмечает многочисленные преступления армии Кремля против украинского народа. Так с начала войны оккупанты убили не менее 167 детей. При этом цифра может быть значительно больше, ведь нет точных данных из многих регионов Украины, где продолжаются бои.

Также в результате российских обстрелов было разрушено или повреждено 927 образовательных учреждений, 285 больниц, а также жилые дома, церкви, укрытия. От рук оккупантов пострадало 73 кареты скорой помощи.

"Россия не заслуживает отношений с ней, как с одним из нормальных государств. Она должна отвечать за все, что наделала на украинской земле" – заверил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генеральная прокуратура продолжает собирать подтверждение военных преступлений, совершенных Россией против народа Украины.