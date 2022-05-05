Лукашенко выдал, что резню в Буче 'подстроили англичане, прибывшие из Львова'

Самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко снова отличился циничным заявлением относительно учиненной российскими оккупантами резни в Буче. Он заявил, что массовые убийства и пытки мирных людей на Киевщине - это "провокация" и "показуха".

Ее, по словам Лукашенко, "организовали англичане, которые прибыли из Львова". Кощунственную ложь Лукашенко произнес в ходе интервью Associated Press, ее распространило государственное беларусское агентство Белта.

Когда американский журналист спросил у диктатора, не пора ли России прекратить убивать украинцев и готов ли Лукашенко передать президенту РФ Владимиру Путину, что необходимо остановить зверства - Лукашенко обвинил его во вранье.

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"Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать! Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче (я не знаю, насколько вы погружены в это), - мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство", - заявил диктатор.

Он продолжил пляску на костях невинных жертв путинской агрессии в Украине - и заявил, что массовые убийства и пытки украинцев российскими оккупантами - такая же "провокация", как и протесты в Беларуси после наглых фальсификаций президентских выборов самим Лукашенко.

"Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче", - добавил диктатор.

Но этого ему показалось мало - он решил обвинить Украину еще и в том, что Россия убивает наших граждан в Мариуполе, который с 1 марта находится в полной блокаде российских войск.

"Что касается Мариуполя. Антониу Гутерреш, генсек ООН, недавно был в Украине и поставил перед Путиным ряд вопросов. Путин был открыт и согласился открыть коридоры, вывести гражданских и тому подобное. Почему не выводят? Поэтому Мариуполь тоже не совсем подходящий пример в контексте наших рассуждений. Здесь все решается и все зависит от властей Украины", - заявил Лукашенко.

По его мнению, нельзя упрекать Россию в том, что она убивает украинцев и разрушает украинские города и села. Ведь "война идет не на территории России".

"Война на территории Украины. И руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители. И для этого надо делать все", - сказал выживший из ума диктатор.

При этом он заявил, что Беларусь якобы не будет принимать участия в войне против Украины.

"Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что "все, что Беларусь могла и может предложить России, у нее есть".

Напомним, с первых минут войны Россия использовала территорию Беларуси для вторжения в Украину. С беларусских аэропортов также практически на протяжении всего времени с 24 февраля российская авиация вылетает, чтобы бомбить украинские города, оттуда же запускаются ракеты.

Из выпущенных по территории Украины Россией 1993 ракет минимум 631 ракета была запущена с территории Беларуси.