С Беларуси по Украине выпустили минимум 631 ракету – СМИ

С начала войны, которую Россия начала против Украины, как минимум 631 ракета была выпущена по украинским городам с территории Беларуси. Первый запуск был зафиксирован в 6 утра 24 февраля, а последний – около 11:30 3 мая.

Такие данные обнародовала в среду, 4 мая, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" на своем канале в Telegram. Как видно в визуальной хронологии, до 1 марта запусков было немного – всего 13 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исследователи предположили, что Вооруженные силы России, возможно, "прощупывали" реакцию других государств на бомбардировку Украины с территории Беларуси.

Видео дня

Пик запусков ракет был зафиксирован после 9 марта, в этот день их насчитали как минимум 35.

"В последствии же запуски производили с наступлением темноты или в условиях сильной облачности. Очевидно, что делалось для сокрытия траектории полета и видов ракет", – говорится в сообщении.

Как сообщает группа, наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля – ракеты запускали каждые 10 минут, всего было не менее 56 боеголовок, которые прикрывали отступление путинской армии из Украины.

"Запуски с территории Беларуси продолжаются по сей день. Последний пуск был вчера, 3 мая, в 11:35", – сказано в сообщении.

Напомним, что россияне вечером 3 мая атаковали ракетами украинские города. Ориентировочно было выпущено 18 ракет по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также были нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила первый результат эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, а страна-агрессор Россия ответила на это массированными обстрелами украинских городов.