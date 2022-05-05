Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия выпустила по нашим городам уже 1993 год ракеты. Большинство из них ударило по невоенным объектам.

Об этом он сказал в среду, 4 мая, в обращении к датчанам в годовщину освобождения Дании от нацистов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента в Telegram.

Глава украинского государства отметил, что война в Украине уже стала такой же жестокой, как и та война, победу в которой все мы вспоминаем каждый год в мае.

"Я помню, как обращался к вам и к Фолькетингу на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Я говорил тогда, что Россия применила против нашей страны 1370 ракет. На сегодняшний день – уже 1993 ракеты. Просто представьте, сколько жизней они унесли", – сказал Зеленский.

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По его словам, за 70 дней войны российские войска разрушили 1584 образовательных объекта в нашей стране – детские сады, школы и университеты. Оккупанты из России за это время убили 220 украинских детей.

При этом информации о количестве жертв во временно захваченных российскими террористами районах пока нет.

"Российское государство еще не готово остановить войну. Там еще мечтают о захвате Украины и других европейских стран. Там еще мечтают о том, что свобода в Европе должна исчезнуть. Но их мечты не должны сбыться", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны, которую Россия начала против Украины, по меньшей мере 631 ракета была выпущена по украинским городам с территории Беларуси. Первый запуск был зафиксирован в 6 утра 24 февраля, а последний – около 11:30 3 мая.