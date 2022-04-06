Каждый третий оккупант бригады, зверствовавшей в Буче, ранее воевал в Сирии – 'Слідство. Інфо'

В среднем каждый третий военный из состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ воевал в Сирии. По данным разведки, именно ее представители во время войны в Украине оккупировали Бучу, Ирпень и Гостомель в Киевской области и оставили после себя сотни зверски убитых мирных жителей.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Расследователи обработали списки указанной бригады, которые ранее опубликовало Главное управление разведки украинского Министерства обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в перечне оказалась личная информация о 82 оккупантов из этого военного формирования. По крайней мере 24 из них воевали в Сирии, где страна-агрессор РФ поддерживала преступный режим Башара Асада.

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Выходит, что в среднем это каждый третий морпех Тихоокеанского флота, чьи данные обнародовала разведка. Остальные военнослужащие не могли участвовать в сирийской войне из-за своего возраста – в то время они еще учились в школе или училищах.

Вместе с тем расследователи выяснили, что многие захватчики, которые числящиеся в этом списке, 1998-2002 годов рождения – то есть сейчас им по 20-25 лет.

И примечательно, что именно эти 20-летние путинские воины, как раньше выяснили журналисты, любят хвастаться в соцсетях зверствами. В частности, они рассказывают, как отрезали уши украинцам, а еще продолжают угрожать издевательством и убийством.

Отметим, что в 2015 году российские войска вторглись на территорию Сирии, где шла гражданская война. Глава РФ Владимир Путин отправил туда около 4000 своих солдат в поддержку режима Асада, воевавшего с местными протестующими.

Путинские войска отличились бомбардировками гражданских объектов, мирного населения и гуманитарных коридоров. Также россияне использовали в Сирии запрещенное оружие – фосфорные бомбы и совершали химические атаки густонаселенных регионов.

Напомним: ВСУ оперативно идентифицировали отдельных военных из РФ, причастных к зверствам в Буче. Также в сети распространили фото этих оккупантов-бурят и их командира.

Журналисты установили некоторых захватчиков, причастных к зверским пыткам и убийствам мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Большинство этих россиян, которые изнасиловали женщин, издевались над мужчинами, сжигали тела погибших и живых, на родине в РФ имеют жен и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

53-летний управляющий пятиэтажкой в Буче рассказал о зверствах оккупантов. По его словам, российские военные дали ему 20 минут на захоронение останков друга.

В поселке Гостомель за время российской оккупации, продолжавшейся 35 дней, без вести пропали более 400 человек. Сейчас их разыскивают по подвалам домов.

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