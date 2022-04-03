Расстреливали, насиловали и пытали: в сети нашлись фото оккупантов-бурятов, которые зверствовали в Буче

В сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. Этот пристоличный город был оккупирован силами, в частности, военной части путинской армии из Хабаровского края.

В ближайшее время весь мир узнает имена военных преступников РФ, истреблявших украинцев в Буче. Такое обещание дали защитники Украины, называющие себя "Третьей силой".

В Telegram-канале "Третьей силы" сообщили, что в Буче Киевской области стояла в/ч 51460, базирующаяся в поселке Князе-Волконское Хабаровского края - так называемая 64 отдельная мотострелковая бригада путинской армии.

"В скором времени всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", - обещают защитники Украины.

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Как рассказали OBOZREVATEL жители Бучи, ублюдки из РФ просто ходили от двора ко двору в частном секторе города – и расстреливали всех мужчин призывного возраста.

"Были и "обычные", и "узкоглазые", кажется, буряты. Заходили во дворы и расстреливали молодых парней и мужчин", - говорят местные.

Только на одном дворе, куда зашел корреспондент нашего издания – трое застреленных оккупантами мужчин.

"Третья сила" также опубликовала фотографии военных преступников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в освобожденной Буче находят все больше и больше подтверждений бесчеловечных пыток и массовых казней мирного населения.

Так, в одном из домов в подвале обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. Сами рашисты жили в соседнем помещении с тем, где они оставляли тела убитых бучанцев.

Появляются также свидетельства украинцев, кому удалось выжить. Один из мужчин, чудом избежавший смерти, рассказал о зверствах карательных отрядов Кадырова в Буче. По словам мужчины, он с другими земляками ежедневно хоронили убитых бучанцев. Большинство тел были с простреленными затылками, у некоторых путинские ублюдки вырезали щеки.

При этом спустя сутки после того, как мир увидел, что творила армия РФ в Буче, с заявлением выступило Минобороны государства-агрессора. Там цинично отрицают зверства своей армии и обвиняют в смертях людей украинскую армию. Также в России заявили, что многочисленные фото, видео и свидетельства очевидцев – это "фейки киевского режима".

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