В Гостомеле за 35 дней российской оккупации пропали более 400 человек, – глава ОВА

В поселке Гостомель под Киевом за время продолжавшейся 35 дней российской оккупации пропали без вести более 400 человек. Сейчас их разыскивают по подвалам.

Этим занимаются местные власти, работники ГСЧС и патрульной полиции. Об этом "Громадському радіо" рассказал глава военной администрации поселка Тарас Думенко.

"У нас есть около 1200 жителей, связь с которыми подтверждена и которые информируют нас о местонахождении тех или иных людей, которые выехали", – сказал глава ОВА.

Он добавил, что в Гостомеле обнаружили не так много тел убитых, как в Буче. В то же время, есть и такие случаи, когда известно, что люди убиты, есть фото и видеодоказательства, но их не могут найти.

Видео дня

Кроме того, здесь оккупанты уже пытались заметать следы и скрывать свои преступления: "Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад – а этих тел уже не было", – сообщил глава военной администрации.

С той же целью захватчики перевозили с места на место и живых людей: например, из Глебовки в Гостомель, а жителей Гостомеля – в Бучу.

"Мы сотрудничаем с полицией насчет сбора тел, которые находятся на улице. Есть тела украинских военнослужащих, есть тела мирных жителей. Мы сегодня были в селе Озера, забрали там несколько тел. Уже после завершения работы будем понимать, сколько людей у нас все еще разыскивается ", – рассказал Думенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гостомель был освобожден от врага 1 апреля. ВСУ показали, как выглядят улицы пригорода Киева после освобождения от российских оккупантов.

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