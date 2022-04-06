'Мне дали 20 минут, чтобы я похоронил останки друга': управдом пятиэтажки из Бучи рассказал о зверствах оккупантов. Фото

Управдом одной из пятиэтажек в Буче под Киевом 53-летний Николай рассказал, что российские оккупанты убивали мирных местных жителей ни за что – кого-то ставили на колени и расстреливали, кто-то получал пулю, просто выйдя из подвала покурить. На похороны одного из товарищей русские солдаты дали Николаю 20 минут.

Мужчина живет в подвале где 34 дня, в его дом прилетел снаряд в первые дни войны. Его историю в Facebook рассказал журналист Алексей Пшемыский.

По его словам, оккупанты врывались в каждый дом, мужчин выводили на улицу, раздевали, искали татуировки.

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"Двум его друзьям, Леониду и Сергею, было за 50, еще один, тоже Леонид, был значительно младше. Увидев паспорт Леонида, сказали, что ему нет 50, а значит может воевать. Поставили на колени и выстрелили в голову. Через несколько дней не стало и Сергея. Мужчина вышел на улицу перекурить и получил пулю. Просто так. Без слов и предупреждений", – написал журналист.

Николай рассказал, что когда бои усилились россияне словно озверели – до этого люди иногда выходили из подвала, но тогда решили запереться. На одной из улиц, оккупанты пытались ворваться в подвал дома, где находились люди, но не смогли и бросили на лестницу гранату.

"С другой стороны вход крепко держал второй Леонид. Единственный из мужчин, который остался жив вместе с Николаем. Взрыв. А после него тишина. Целые сутки его тело пролежало на окровавленной лестнице. Только на следующий день в дверь постучали снова, сказав, у вас есть 20 минут, чтобы все убрать. Тогда Николай вышел и увидел, что его другу оторвало голову и разбросало ноги", – сообщил Пшемыский.

Николай собрал остатки товарища в пакет и выкопал новую могилу, но не глубокую из-за нехватки времени.

"Говоря с нами на камеру, мужчина едва сдерживал слезы. А когда запись закончилась, расплакался и поблагодарил, что ее просто выслушали", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче на Киевщине российские оккупанты несколько раз выстрелили в сторону мирного жителя. Украинец переходил улицу, когда вражеская БМП открыла по нему огонь.

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