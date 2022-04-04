Справедливая месть и никакого прощения: в сети идентифицировали оккупантов, которые убивали и насиловали в Буче. Фото

Вооруженные силы Украины смогли оперативно идентифицировать отдельные личности российских оккупантов, которые были так или иначе причастны к зверствам, совершенным в Буче Киевской области. Их аккаунты в социальных сетях уже стали достоянием мировой общественности.

Перечень аккаунтов нескольких оккупантов опубликовали на Telegram-канале наших защитников. В дальнейшем список персональных страниц будет пополняться и каждый украинец сможет отправить им "письмо счастья".

Учитывая эти обстоятельства, вряд ли серийные убийцы, захватчики и мародеры могут рассчитывать на объективный и гуманный суд. В любом случае ответственность понесет каждый.

1. "Сёма"

https://instagram.com/goldenmanone?utm_medium=copy_link

Видео дня

2. "Жека"

https://m.vk.com/benderrocket

https://instagram.com/benderrocket?utm_medium=copy_link

Кстати, у этого "Жеки" даже мобильный телефон указан, на который добропорядочные украинцы отправляют сообщения с "наилучшими пожеланиями".

3. Еще один "Жека"

https://instagram.com/evgeny06036?utm_medium=copy_link

Поскольку оккупантам, которые либо наблюдали за звериными забавами своих побратимов, либо сами были непосредственными участниками, к ним стали массово поступать угрозы. Вчерашние палачи испугались травли и поспешно начали закрывать аккаунты.

Публикуем фото военных преступников, которые ВСУ удалось заскринить.

Украинцы призвали всех, кто имеет возможность, превратить жизнь оккупантов в ад. "Только справедливая месть и никакого прощения, зло должно понести наказание", - пишут в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кадры из освобожденной украинской армией Бучи шокировали не только граждан нашей страны, но и Запад. Германия публично осудила массовые убийства мирных граждан и заявила, что страшная трагедия под Киевом должна произвести ощутимые перемены в каждом человеке цивилизованного мира.

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