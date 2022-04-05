С виду похожи на людей: появились новые данные о бучанских палачах из Тихоокеанского флота РФ. Фото и видео

Журналисты установили некоторых российских военных, причастных к зверским убийствам и пыткам мирных людей в Буче, Гостомеле и Ирпене. Большинство тех, кто совершал геноцид украинцев, насиловал женщин, издевался над мужчинами, сжигал тела погибших и живых, имеют детей и жен, на вид они – обычные люди.

Речь идет об оккупантах из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, которая базируется во Владивостоке (чтобы убивать украинцев, они преодолели более 9 тысяч километров). Именно эта бригада, по информации разведки, совершала геноцид украинцев в Киевской области. Списки были обнародованы накануне.

Издание "Слідство.інфо" идентифицировало некоторых военных преступников, обнаружив их странички в социальных сетях.

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20-летний матрос Михаил Ткач хотел стать спасателем, но его призвали на службу. В 19 лет он подписал контракт. На своей странице в "ВКонтакте" он признался, что убивал и калечил украинцев.

"Жив я, мало того, что жив, так я еще и ваших крошу. Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму", – написал он в комментарии украинцу, который заявил, что он фашист.

Женщина, которая родила и вырастила военного преступника и убийцу, Елена Ткач.

20-летний Алексей Гаськов родился в Бурятии. Между школой и армией был в так называемой "юнармии". Гаськов присоединился к бригаде морской пехоты и в феврале поехал убивать украинцев. В РФ его ждали жена и отец.

У 33-летнего старшего сержанта Алексея Скулкина тоже есть жена и сын.

Согласно внутренним документам бригады, в 2016 году он ездил на войну в Сирию. Его жена Ольга поменяла аватар на картинку с русским триколором и указала статус: "жду Леху".

28-летний Александр Черепахин, учился в техникуме на электросварщике, затем поступил на службу в российскую армию. В соцсетях публикует фото с водкой, шашлыками, имеет татуировку "ВДВ" на плече. Также ездил в Сирию убивать мирных людей. Имеет жену и четырехлетнюю дочь.

20-летний Андрей Кильдишов после школы поступил в колледж, а затем – в армию. Публикует в тикток видео с вечеринок и глупые шутки. Мать военного преступника судя по соцсетям, работает в детском саду или в школе. Выхваляет Сталина и молчит о войне в Украине.

Матрос Денис Колдашов, 26 лет. После школы учился на автомеханика, затем отправился в армию. В 2016-2017 годах воевал в Сирии. Имеет жену и пятилетнюю дочь. Пока мужчина убивает мирных украинцев, его жена ездит на шоппинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. В этом пристоличном городе стояла военная часть путинской армии из Хабаровского края.

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