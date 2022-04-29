Как украинцы оценивают помощь от западных партнеров: результаты соцопроса

Граждане Украины высоко оценивают международную помощь нашему государству от западных партнеров. В частности, украинцы отмечают предоставление дипломатической, гуманитарной и финансовой помощи.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный 26 апреля социологической группой "Рейтинг". Социологи отметили, что за последние шесть недель оценки улучшились.

Так, в настоящее время около 60% респондентов считают достаточной гуманитарной и дипломатической помощи, хотя на начало прошлого месяца их было около 50%.

В то же время 46% опрошенных удовлетворены финансовой помощью, в марте таких было 39%.

Относительно помощи в виде вооружения оценки значительно не изменились. 29% считают такую помощь достаточной, а 65% – нет. Также ухудшилось отношение к экономическим санкциям против русской Федерации. Пока только 20% украинцев считают их достаточными.

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Кроме того, украинцы стали лучше относиться к лидерам западных стран: США, Турции, Литвы, Польше, Великобритании и Франции.

В то же время, отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру ухудшилось.

Также абсолютное большинство украинцев негативно относятся к главе Беларуси Александру Лукашенко и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Отметим, что британский журналист Дэн Саббаг прогнозирует, что в ближайший месяц наступит решающий период в российско-украинской войне. В Украину прибудет в достаточном количестве западное оружие, включая американские гаубицы, а также германские и британские зенитные системы. Он утверждает, что без западного оружия Украина не может освободить военным путем захваченные Россией территории.

Напомним, в США готовятся голосовать за осуществление программы ленд-лиза (англ. lend-lease – занимать/сдавать в аренду) для помощи украинской армии. В случае утверждения законопроекта, страна сможет поставлять в Украину не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

США пообещали выделить $713 млн Украине и еще 15 странам, где военное вторжение РФ вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Кремля. Также Вашингтон постепенно вернет американских дипломатов в Украину и назначит нового посла.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Украина начала в большом количестве получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.

Позже Арестович заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, как только получит достаточно тяжелое вооружение от западных партнеров.