Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине и анонсировали возвращение дипломатов

Соединенные Штаты Америки пообещали выделить новую помощь в размере 713 миллионов долларов Украине и еще 15 странам, где военное вторжение РФ вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Кремля. Также Вашингтон постепенно вернет американских дипломатов в нашу страну и назначит нового посла.

Об планах сообщили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, которые 24 апреля побывали в Киеве и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Это стало первым официальным визитом представителей государства-партнера после начала войны два месяца назад, передает Reuters.

"Визит подчеркнул сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение войск РФ на Киев. Россияне перегруппировались, чтобы попытаться захватить больше территории на Донбассе, позволив иностранным лидерам посетить столицу", – говорится в сообщении.

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Журналисты отметили, что в последние недели некоторые западные страны уже возобновили свое дипломатическое присутствие в Украине. Однако Вашингтон "с осторожностью относится к возвращению" на фоне периодических российских ракетных ударов на западе страны.

Блинкен и Остин провели около 90-минутную встречу с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и другими официальными лицами.

Американцы сообщили, что их дипломаты, которые покинули посольство в Киеве почти за две недели до вторжения 24 февраля, первоначально возобновят "однодневные поездки" через границу во Львов уже на следующей неделе. Позже официальные лица ускоряют планирование возвращения в киевскую миссию.

"Нет никакой замены этому личному общению и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл", – цитирует издание чиновника на условиях анонимности.

По его словам, 25 апреля президент США Джо Байден официально назначит ныне посла США в Словакии Бриджит Бринк послом в Украине. Этот пост оставался вакантным более двух лет.

Также Блинкен и Остин проинформировали президента Зеленского о новом иностранном военном финансировании Украины на сумму более $322 млн. В результате общая помощь США в области безопасности нашей стране с момента вторжения РФ составит примерно $3,7 млрд.

"Это обеспечит поддержку возможностей, которые нужны Украине, особенно для борьбы на Донбассе. Также поможет ВСУ перейти на более совершенные системы вооружения и противовоздушной обороны, в основном системы НАТО", – заверил в комментарии анонимный чиновник.

По его словам, почти $400 млн нового иностранного военного финансирования пойдут 15 другим странам в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах.

Добавим, что Блинкен и Остин отклонили просьбы СМИ сопровождать их в ходе поездки в Украину, сославшись на соображения безопасности. Официальные лица пообщались с прессой в Польше при условии, что о поездке не сообщат до тех пор, пока делегация не вернется назад их Киева.

Известно, что Блинкен еще до этого поговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы согласовать визиты второго в Москву и Киев.

А глава американского Минобороны отправится в Германию, где встретится с коллегами из более чем 20 стран и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на авиабазе США в Рамштайне. По данным Пентагона, они обсудят оборонные потребности Украины.

Также 25 апреля более 50 украинцев должны были приступить к обучению работе с тяжелой артиллерией Howitzer, которую Вашингтон начал направлять в Украину в последние недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина больше не ведет переговоров с НАТО по закрытию неба. В Офисе президента заявили, что страна сможет это сделать сама, когда получит от партнеров системы противовоздушной обороны.