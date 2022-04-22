Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину, – Арестович

Украина начала в больших количествах получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядов к таким установкам.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 21 апреля сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. По его словам, артиллерия идет в нашу страну "массово" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы будут накапливать это вооружение, если Россия решит пойти на позиционную войну. Российские военный прекрасно это понимают, как и то, что они не смогут остановить прорыв украинских войск, чем будет очень недоволен президент РФ Владимир Путин.

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По словам Арестовича, сейчас на Западе началось соревнование в том, кто даст больше оружия Украине.

"Я просто процитирую то, что заявили американцы: 72 гаубицы калибром 155 мм – это к тем, которые были. И не только американцы, голландцы, англичане, возможно немцы и много-много кого другого. И БПЛА разведывательные, специально доработанные для украинских условий, и многое чего еще поставляется", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что как только вся эта помощь приедет в Украину, "горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц", так как эта артиллерия более дальнобойная, чем у РФ.

Напомним: президент США Джо Байден объявил, что Штаты направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение закупить для Украины тяжелое оружие для оказания сопротивления российским оккупантам. Вооружение будет передано ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.