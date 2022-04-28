Переломный момент в войне Украины и РФ может произойти в мае: в The Guardian назвали причину

В ближайший месяц наступит решающий период в российско-украинской войне. В Украину прибудет в достаточном количестве западное оружие, включая американские гаубицы, а также немецкие и британские зенитные системы.

Об этом пишет британский журналист Дэн Саббаг в аналитической статье для издания The Guardian. Он утверждает, что без западного оружия Украина не может военным путем освободить захваченные Россией территории.

"В среду западные чиновники заявили, что хотели бы, чтобы Украина, как минимум, восстановилась до границ, существовавших до 24 февраля – начала российского вторжения. Однако Украина не может достичь таких целей на поле боя", – пишет Дэн Саббаг.

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Журналист отмечает, что шаг за шагом военные цели Запада расширяются, и то, что начиналось как попытка поставлять Украине "оборонное оружие", переросло в попытку предоставить более тяжелое вооружение.

"В ближайший месяц или около того наступит решающий период, когда прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы и немецкие и британские зенитные системы. Если этого будет недостаточно, чтобы изменить военный баланс, тогда встанет вопрос – насколько Британия и другие члены НАТО готовы взять на себя большие обязательства", – размышляет британский аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Украина начала в большом количестве получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.

Позже Арестович заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, как только получит достаточное количество тяжелого вооружения от западных партнеров.