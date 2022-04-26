Есть одно условие: Арестович рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление

Украина пойдет в контрнаступление, как только получит тяжелое вооружение от западных партнеров. В настоящее время Вооруженные силы Украины не имеют в достаточном количестве тяжелой техники.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина не может перейти в контрнаступление.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит – и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", – сказал он.

Как известно, украинские войска в течение 25 апреля благодаря контратакам отвоевали часть территории к северу от Херсона и к западу от Изюма. Правда, эти контратаки пока не перерастают в большое контрнаступление до полного освобождения Херсонской и Харьковской областей в ближайшие дни.

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Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 22 апреля заявил, что Украина готовит мощные контрнаступления против вооруженных группировок Российской Федерации.

Днем позже Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на окруженный российскими оккупантами Мариуполь будет. Вероятность этого он оценил в 101%.