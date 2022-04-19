Военные преступления РФ в Украине расследуют уже 13 стран

Помимо Украины, 13 стран приступили к расследованию преступлений РФ в Украине. На платформе Евроюста создана общая следственная группа, также Киев активно сотрудничает с Международным уголовным судом.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. "Кремль должен ответить за военные преступления в Украине", – написала она в своем Facebook.

Она добавила, что мир объединяется в поиске наиболее эффективных – юридических, дипломатических и экономических механизмов привлечения России к ответственности за зверства в Украине.

"Приобщилась к обсуждению путей достижения справедливости, организованного Американским институтом мира, при модерации Кэрри Кеннеди – президента центра Роберта Ф.Кеннеди "Права человека", – сообщила Венедиктова.

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Она также отметила, что в "чрезвычайно плодотворной дискуссии" участвовали дипломаты, члены правительства США, ученые и юристы.

По словам Венедиктовой, специальная команда экспертов из США и стран ЕС помогает Украине в документировании и расследовании преступлений. Вместе с украинскими следователями и прокурорами будут работать мобильные бригады иностранных экспертов.

"Только совместными усилиями на международном и национальном уровнях нам удастся адекватно ответить на проводимую Россией политику силы и человеческих страданий", – заявила генпрокурор.

Она также призвала мир "дать четкий сигнал, что совершение международных преступлений влечет за собой международную ответственность" и помочь Украине "важнейшим инструментом победы – оружием".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России передумали и решили не инициировать в ООН расследование зверств над украинцами в Буче. С момента появления первых фото ужасающих преступлений армии РФ Кремль отрицает, что это сделали его войска.