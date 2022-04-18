Путин дал почетное звание 'за массовый героизм' бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля присвоил почетное звание "Гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных Сил РФ. Именно эта бригада совершила больше всего преступлений против мирного населения в Киевской области, в частности, в городке Буча.

В указе Путина говорится, что почетное звание бригада убийц, насильников и мародеров получает за "массовый героизм и отвагу" при оккупации пристоличного региона. О награде сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на официальное заявление Кремля.

"Массовым героизмом и отвагой" считает военный преступник Путин многочисленные преступления против украинского народа, совершенные извергами из 64 отдельной мотострелковой бригады российской армии. За это он присвоил этому подразделению почетное звание. Соответствующий указ Путин подписал 18 апреля.

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Именно эта бригада из-под Хабаровска, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, совершила больше всего преступлений в Буче Киевской области. Там мирных безоружных людей пытали и казнили, путинские преступники также жестоко насиловали женщин и мужчин, детей обоих полов и пожилых людей.

"Больше всего преступлений, несомненно, совершили подразделения 64-й ОМСБр. Большинство этой бригады состоит из нероссийских национальностей. Однако командиры были русскими по национальности и также участвовали в преступлениях. Участвовал даже заместитель командира бригады", – рассказывал Буданов в интервью немецкому. изданию Spiegel.

Очевидно, именно за это бригада, состоящая из отморозков и извергов, и была удостоена признания от современного Гитлера - Владимира Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области нашли 900 тел убитых оккупантами людей: из них 350 – в Буче.