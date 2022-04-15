Девочка потеряла ноги, мальчик – руку: врачи спасают пострадавших во время удара по вокзалу в Краматорске. Видео

В результате ракетного удара РФ по Краматорскому железнодорожному вокзалу (Донецкая область) некоторые пострадавшие дети получили тяжелые травмы. Трое несовершеннолетних пациентов, переживших ампутации, находятся в больнице в Днепре.

Пациентов показали в сюжете британского телеканала Sky News. Журналисты отметили, что лицо детей скрыли и не интервьюировали их, чтобы не подвергать еще большим страданиям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одна из пострадавших в результате ракетного удара по вокзалу – 10-летняя Яна. Она осталась без ног, а также без мамы.

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12-летняя Катя получила серьезное повреждение ног, но конечности врачам удалось спасти. Мама девочки из-за атаки погибла.

Несовершеннолетний Андрей тоже был на станции, пытаясь спастись от войны. После российского удара по мирным людям мальчик остался без руки.

Иностранные журналисты указали, что сейчас детям помогают медики. Пациенты находятся в больнице лишь в относительной безопасности. Так, окна этого днепровского учреждения заклеены и укреплены на случай вражеских ракетных ударов.

Армия РФ нанесла удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске 8 апреля. В это время там находились около 4 тыс. гражданских. Люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области.

Как писал OBOZREVATEL: