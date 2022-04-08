Оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: погибли 30 людей, более 100 ранены. Фото и видео

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Вследствие атаки врага погибли и ранены десятки мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Удар был нанесен кассетным "Искандером".

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщили о десятках погибших и раненых.

Отмечается, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку в настоящее время проводится эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено и непременно наказано!" – подчеркнул Кириленко.

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Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин уточнил, что, по оперативным данным, в результате удара погибли более 30 человек, более 100 – ранены.

Он назвал действия оккупантов целенаправленным ударом по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорска.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область – в пятницу утром они нанесли удар по Авдеевке. В результате обстрелов, по предварительным данным, один человек погиб, еще один был ранен.

Также россияне продолжают терроризировать мирное население. Сейчас они не только не дают выехать гражданским с оккупированной территории, но и препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса.