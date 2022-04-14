В больнице умерли еще двое детей, пострадавших от удара оккупантов по вокзалу в Краматорске

В больнице скончались еще двое детей, которые получили ранения в результате обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходила эвакуация. Таким образом, общее число погибших несовершеннолетних составляет 7 человек.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Отмечается, что всего за время вооруженной агрессии России против народа Украины пострадали более 548 детей. Из них 197 – скончались, еще 351 – получили ранения.

Больше всего от действий Кремля пострадало несовершеннолетних в Донецкой (115), Киевской (105), Харьковской (81), Черниговской (54) и Николаевской (40) областях. Также есть раненые и погибшие дети на Херсонщине, Луганщине, Запорожье, Сумщине, Житомирщине и в городе Киев.

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Многие мировые лидеры назвали события, произошедшие в Краматорске, настоящей трагедией и военным преступлением. В день обстрела железнодорожного вокзала, на котором находились около 4 тысяч человек, в Украину приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия так и не признала свою причастность к бомбардировке Краматорска, хотя в первые часы после трагедии в пропагандистских СМИ распространялась информация об уничтожении в городе группировки ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появился фейк с брендингом BBC о причастности украинских военных к событиям в Краматорске. Международное агентство выложило опровержение и приняло меры по удалению ролика из Интернета.