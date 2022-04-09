Генерал Скипальский: У Путина три новые цели по Украине, эвакуация Донбасса не помешает. Интервью

Призыв правительства к украинцам, проживающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях эвакуироваться вполне оправдан. Опасность новой наступательной операции армии президента страны-агрессора России Владимира Путина действительно существует. На этот раз Кремль ставит перед собой три задачи.

Путин не откажется от цели уничтожения Украины, даже если исчерпает военный потенциал, но остановить его могут только украинцы. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-замглавы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

– Правительство призвало украинцев, проживающих на Донбассе и в отдельных районах Харьковской области, эвакуироваться из-за угрозы нового наступления российской армии. По вашему мнению, может ли быть такое наступление, если да, какого масштаба?

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– Я не буду давать оценку призыву правительства – это власть, она оценивает ситуацию лучше. Но относительно реально существующей угрозы могу сказать, что, не выполнив свою задачу по захвату Киева, Россия будет концентрировать свое внимание именно на восточном направлении.

Прежде всего, на Донбассе. Кроме того, очевидно, что цель Путина – сухопутный коридор в Крым, который он мечтает получить – по южной части Украины вплоть до захвата части реки Днепр, наполняющей Северо-Крымский канал.

Эти задачи очевидно просматриваются. Безусловно, новая активная фаза будет развиваться именно в том направлении. Потому угроза для гражданского населения растет. Я думаю, что наша власть поступает верно, предлагая и помогая местному населению уехать из этой опасной зоны.

И, наконец, третья задача – захват наших войск в котел, чтобы иметь возможность диктовать условия при подписании договоров, договоренностей и так далее, чтобы снова давить на Украину, как это было при заключении так называемых Минских договоренностей.

– Не считаете ли вы, что после всех преступлений путинской армии, после резни в Буче, от которой содрогнулся весь мир, ни о каких условиях Кремля, ни о каком давлении с его стороны уже не может идти речь?

– В данном случае я поддерживаю позицию президента Зеленского, что разговор с агрессором должен быть. Не вести разговор – это значит рассчитывать либо на нескончаемую войну, либо на победу над Россией, то есть с захватом России и разрушением ее как государства. Это трудная задача.

Переговоры отвлекают Россию и дают возможность украинской армии провести передислокацию войск, пополнить ресурсы и т.д. Следовательно, обе стороны заинтересованы в определенной паузе, чтобы выиграть время.

В качестве аргумента приведу пример последнего заседания Совбеза ООН. Весь мир видит, как ведут себя российские дипломаты – нарушение всех норм морали, дипломатии, порядочности. Врут и глазом не поведут. Но мир это слушает. Надеюсь, Россию лишат права вето в Совбезе ООН, чтобы эти лжецы были лишены права издеваться над человеческой жизнью.

– Последний вопрос о резервах армии Путина. Мы знаем, сколько потерь она понесла, сколько военной техники РФ уничтожено, сколько самолетов, вертолетов, танков… Способны ли они сегодня вообще ставить перед собой задачу захвата всей Украины?

– Я все время говорю, что цель Путина – уничтожение Украины и украинцев. К сожалению, не все слышат подобные прогнозы. Но я убежден, что Путин не откажется от этой цели.

Посмотрите на его поведение, его заявления. Это человек, патологически ненавидящий украинцев как людей, как нацию. Безусловно, единственная сила, которая не позволит ему это сделать – это наши защитники, наши Вооруженные Силы, наши специальные службы, наш украинский народ.

Мне кажется, украинцы, увидев этот ужас, увидев передвижные крематории, которые Россия использует, в частности, в Мариуполе, будут биться в десять раз сильнее. Российский план не будет реализован.

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