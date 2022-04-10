Количество жертв удара оккупантов по вокзалу в Краматорске снова возросло
Количество украинцев, погибших на Краматорском вокзале в результате ракетного удара оккупантов, выросло до 57. Ранее было известно о 52 жертвах.
Такие данные вечером в воскресенье, 10 апреля, озвучил глава Донецкой областной военной администрации Павел Крыленко. Он выступил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
Судя по всему, медикам не удалось спасти жизни некоторых раненных, которые были доставлены в больницы. Общее количество травмированных мирных жителей, которые хотели эвакуироваться на поезде, превышает сотню.
"По состоянию на сейчас 57 погибших и 109 раненых. Раненых в легкой форме сразу отпустили домой, все тяжелые раненные в безопасном регионе", – сказал Крыленко.
Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске: погибли более 50 человек, более 100 были ранены. Всего в это время на вокзале находились около 4 тысяч гражданских, люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области.
Среди погибших есть дети. За жизни еще 15 маленьких украинцев борются в больницах Днепропетровщины.
Как писал OBOZREVATEL:
"Укрзалізниця" в память о погибших на Краматорском вокзале украинцах (среди которых как минимум пять детей) провела трогательную акцию. 9 апреля в вагонах УЗ оставили пустые места, на которых лежали цветы.
Очевидцы ракетного удара, нанесенного российскими войсками по железнодорожному вокзалу в Краматорске, уверены: рашисты били по мирным гражданам, пытавшимся эвакуироваться из Донецкой области, умышленно и целенаправленно.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что все участники этой ракетной атаки будут отданы под суд и не смогут избежать наказания.