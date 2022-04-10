Количество жертв удара оккупантов по вокзалу в Краматорске снова возросло

Количество украинцев, погибших на Краматорском вокзале в результате ракетного удара оккупантов, выросло до 57. Ранее было известно о 52 жертвах.

Такие данные вечером в воскресенье, 10 апреля, озвучил глава Донецкой областной военной администрации Павел Крыленко. Он выступил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Судя по всему, медикам не удалось спасти жизни некоторых раненных, которые были доставлены в больницы. Общее количество травмированных мирных жителей, которые хотели эвакуироваться на поезде, превышает сотню.

"По состоянию на сейчас 57 погибших и 109 раненых. Раненых в легкой форме сразу отпустили домой, все тяжелые раненные в безопасном регионе", – сказал Крыленко.

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Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске: погибли более 50 человек, более 100 были ранены. Всего в это время на вокзале находились около 4 тысяч гражданских, люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области.

Среди погибших есть дети. За жизни еще 15 маленьких украинцев борются в больницах Днепропетровщины.

Как писал OBOZREVATEL:

"Укрзалізниця" в память о погибших на Краматорском вокзале украинцах (среди которых как минимум пять детей) провела трогательную акцию. 9 апреля в вагонах УЗ оставили пустые места, на которых лежали цветы.